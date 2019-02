Computer statt Werkzeugkasten

Vom klassischen Kfz-Mechaniker zum modernen Mechatroniker

Weil Autos inzwischen mit Elektronik vollgestopft sind, hat sich der klassische Kfz-Mechaniker zum modernen Mechatroniker entwickelt. Sein Werkzeugkasten wurde um den Computer ergänzt. Maximilian Platzer hat trotzdem seine Freude an der Arbeit. „Mir hat es immer schon getaugt, zu schrauben“, sagt der 17-Jährige, der bei der Firma Tschann Bayern GmbH in Poing seine Lehre absolviert mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen aus Salzburg mit insgesamt 300 Mitarbeitern wartet und verkauft Lastwagen an sechs Standorten in Bayern und Österreich. In der Niederlassung in Poing arbeiten 38 Menschen. Im vergangenen Jahr wurden allein dort 700 neue Fahrzeuge verkauft und im Monat im Schnitt rund 650 Lastwagen in den Werkstätten repariert und gewartet. Die Kollegen verfügen demnach über viel Wissen und Erfahrung, wovon Platzer und die anderen fünf Mechatroniker-Azubis profitieren.

Im Rahmen seiner dreijährigen Ausbildung lernt der junge Mann, wie man den Zustand von Zugmaschinen und Aufliegern mit Hilfe eines Computerprogramms analysiert, Defekte und Fehlfunktionen feststellt und behebt. In der Berufsschule bekommt der Azubi die theoretischen Grundlagen vermittelt. Wie sind ein Lastwagen und seine Komponenten aufgebaut, der Motor und das Getriebe? Wie funktionieren all die elektronischen Assistenten eines modernen Fahrzeuglenkers wie Kamera, Abstandsradar, Tempomat oder Spurenhalter? Der praktische Teil findet in der Werkstatt statt, wo ihm die Gesellen jeden einzelnen Schritt zeigen und erklären. „Die sind super, man kann die Kollegen einfach alles fragen“, erzählt er. Am Ende der Ausbildung muss der Mechatroniker in der Lage sein, alle diese Schritte selbständig zu erledigen, die computergestützte Diagnose und Reparatur eines Fahrzeugs.

Etwa 80 Prozent aller Defekte werden heutzutage vom Computer diagnostiziert, schätzt Platzer. Es gibt am Fahrzeug eine Diagnosebuchse, die Schnittstelle, an der die Mechatroniker den Computer anschließen. Dessen Programm beinhaltet eine Art Checkliste, einen sogenannten Diagnose-Stammbaum, der das Fahrzeug gründlich prüft. Gerade bei seltenen oder unbekannten Defekten oder wenn eine Fehlfunktion mehrere Ursachen hat, sei das sehr hilfreich, sagt Platzer, der sich im dritten Lehrjahr befindet und heuer seinen Abschluss machen wird.

Sobald die Diagnose vorliegt, geht es an die Reparatur. In den meisten Fällen geht es darum, Einzelteile einfach auszutauschen. „Der Computer sagt einem, was man tun muss“, sagt Platzer. Aber das Gerät nehme dem Mechatroniker nicht das ganze Denken ab. Es bleiben Arbeiten wie das Instandhalten der Bremsen oder ein Fahrzeug nach einem Unfall wieder zu reparieren oder – eher selten, wie der Azubi berichtet – mal einen Motor zu überholen. In solchen Fällen kommen Hammer und Schraubenschlüssel ausgiebig zum Einsatz, versichert Platzer.