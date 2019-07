Materialchecker und

Wunschverwirklicher

Fahrzeug- und Karosseriebauer sind die Spezialisten, wenn es um die Herstellung, Ausbesserung und Reparatur von besonderen Fahrzeugen geht

Was haben Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, Busse und Wohnmobile gemeinsam? Ihr Äußeres, die Innenräume und die Armaturengehäuse gibt es meist nicht von der Stange. Da braucht es Geschick gleich in mehreren Bereichen, und das stellen Karosserie- und Fahrzeugbauer täglich unter Beweis. Sie müssen Alleskönner und Hightech-Profis sein, sind in Werkstätten genauso tätig wie bei Herstellern und Einrichtungen, die einen Fuhrpark haben. Mit breit gefächertem Fachwissen fertigen sie die richtigen beziehungsweise gewünschten Karosserien und deren Teile sowie Fahreugaufbauten an, reparieren sie oder bessern sie aus.

Sägen, bohren, schleifen, vermessen, mit unterschiedlichsten Werkstoffen umgehen, aber auch gestalterische Ideen umsetzen oder entwickeln … für all dies ist eine intensive Ausbildung notwendig. So vermitteln Fachbetriebe die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten sowie umfassende Maschinen-, Werkzeug- und Materialkunde und den Umgang mit modernster Technik. Angehende Fahrzeug- und Karosseriebauer werden unter anderem fit gemacht in Hydraulik, Pneumatik, Elektronik, rechnergestütztem Design. Fahrzeug- und Karosseriebauer sind auch echte „Materialchecker“, sie wissen alles beispielsweise über Stahl, Aluminium, Holz, Textilien, Kunststoff, Farben, Lacke, Dicht- und Isolierstoffe.

Die Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker dauert drei Jahre, es gibt drei Fachrichtungen, deren fachspezifische Inhalte stehen ab dem dritten Lehrjahr auf dem Stundenplan. Handwerkliches Geschick, körperliche Belastbarkeit, exaktes, sorgfältiges Arbeiten sowie ein Interesse an Farben und Formen sind Grundvoraussetzungen für den Job, auch eine gewisse Freude am direkten Kontakt mit Kunden wäre, je nach Einsatzbereich, wichtig. Für die Ausbildung zum Fahrzeug- und Karosseriebauer ist ein Mittelschulabschluss Voraussetzung.