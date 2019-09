Das Motto des diesjährigen Tages der Zahngesundheit am 25. September lautet „Gesund beginnt im Mund – Ich feier‘ meine Zähne!“. Dabei steht die Mundgesundheit von Jugendlichen im Fokus: Mit Informationen über zahnmedizinische Zusammenhänge sollen Teenager motiviert werden, die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Denn Prävention ist ein Schlüssel zu guter Mundgesundheit auch im Erwachsenenalter. Die Ergebnisse der fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie zeigt auf, dass sich die Karieshäufigkeit bei 12-Jährigen innerhalb von zwanzig Jahren halbiert hat. Diese erfreuliche Entwicklung, die in allen sozialen Schichten erkennbar ist, fußt auf engmaschiger Prophylaxe. Die Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasta und die regelmäßigen Kontrollbesuche beim Zahnarzt helfen dabei ebenso wie die Versiegelung der Backenzähne – und natürlich spielt die Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen eine große Rolle, wenn es darum geht, dass es schon im Kinderalter selbstverständlich wird, seine Zähne zu pflegen und sich damit um die eigene Zahngesundheit zu kümmern. Zu erkennen, dass man mit Selbstfürsorge einiges erreichen kann, bedeutet flächendeckenden Erfolg des Präventionsgedankens.